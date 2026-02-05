4日、国連本部で、AIに関する専門家パネルの候補者選定を発表する国連のグテレス事務総長＝米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は4日、人工知能（AI）の恩恵とリスクを評価する専門家パネルのメンバー候補40人を選定し、国連総会に提出したと発表した。日本からは東大大学院の松尾豊教授が選ばれた。機械学習やサイバーセキュリティー、人権など各国の幅広い分野の専門家らで構成され、7月までに