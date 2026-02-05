【ブリュッセル＝上杉洋司】ロイター通信などによると、スペインのペドロ・サンチェス首相は３日、１６歳未満の子供のＳＮＳ利用を禁止する方針を示した。ＳＮＳの運営企業に利用者の年齢確認を義務づける法改正を目指す。訪問先のアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で行った演説で言及した。サンチェス氏は、ＳＮＳで他人の画像を性的に加工した「ディープフェイク」画像やヘイトスピーチ（憎悪表現）など違法な投稿が相次いでいると