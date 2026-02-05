巨人は５日、宮崎キャンプ第２クール初日を迎える。１軍の練習メニューが発表され、野手はシートノックを行う。守備位置は一塁がリチャード、荒巻。二塁が門脇、浦田、宇都宮。三塁が坂本、石塚、ダルベック。遊撃が小浜、泉口、１軍から練習参加する湯浅となっている。石塚は第１クールのシートノックでは遊撃に入っていたが、シートノックで三塁に入るのは今キャンプ初めて。また、この日から実際の投手が打者相手に投