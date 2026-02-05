東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.20高値185.28安値184.02 186.91ハイブレイク 186.09抵抗2 185.65抵抗1 184.83ピボット 184.39支持1 183.57支持2 183.13ローブレイク ポンド円 終値214.17高値215.01安値213.29 216.74ハイブレイク 215.88抵抗2 215.02抵抗1 214.16ピボット 213.30支持1 212.44支持2 211.58ロ&#1254