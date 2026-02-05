東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.75高値9.84安値9.71 9.95ハイブレイク 9.90抵抗2 9.82抵抗1 9.77ピボット 9.69支持1 9.64支持2 9.56ローブレイク シンガポールドル円 終値123.25高値123.31安値122.59 124.23ハイブレイク 123.77抵抗2 123.51抵抗1 123.05ピボット 122.79支持1 122.33支持2 122.07ローブレイ