東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6998高値0.7043安値0.6972 0.7108ハイブレイク 0.7075抵抗2 0.7037抵抗1 0.7004ピボット 0.6966支持1 0.6933支持2 0.6895ローブレイク キーウィドル 終値0.6003高値0.6054安値0.5988 0.6108ハイブレイク 0.6081抵抗2 0.6042抵抗1 0.6015ピボット 0.5976支持1 0.5949