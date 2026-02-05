２月１４日のバレンタインデーに向けた商戦が本格化している。チョコレートの原材料であるカカオ豆の価格が高騰する中、百貨店各社では、商品の大幅な値上げを回避するために、焼き菓子やカカオ豆不使用の「代替チョコ」などの商品を拡充する動きが目立っている。そごう・西武は、クッキーやグミ、カステラといったチョコ以外の商品を、前年から２倍に増やした。バレンタイン向けの商品全体の約２割をチョコ以外が占める。チョ