イランの外相は、核開発をめぐるアメリカとイランの高官協議が、6日に中東オマーンで行われると発表しました。アメリカが軍事的な圧力をかけ続けるなか、協議を通じて緊張緩和に繋がるかが焦点です。イランのアラグチ外相は4日、「アメリカとの核協議は、オマーンの首都マスカットで6日の午前10時ごろに開催される」と発表しました。協議には、アメリカのウィットコフ中東担当特使とアラグチ外相が出席し、核問題やイランへの制裁