シカゴ・ブルズは、コービー・ホワイトとマイク・コンリーをシャーロット・ホーネッツへ放出し、その見返りとしてコリン・セクストン、ウスマン・ディエング、および3本の2巡目指名権を獲得することで合意した模様。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 ホワイトは2019年のドラフト全体7位でブルズに入団し、チーム最長の在籍年数となる7シーズン目を