・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４０２．３４（＋８７．７５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４６０３．０４（－１７７．７５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２６２．１６（＋８２．６６） ・ロシア・ＲＴＳ １１３７．１７（－２．９７） 出所：MINKABU PRESS