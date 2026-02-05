・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６５．１４ドル（＋１．９３ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４９５０．８ドル（＋１５．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝８４１６．５セント（＋１１２．３セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５２６．７５セント（－２．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２９．５０セン