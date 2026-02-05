４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２６０．３１ドル高の４万９５０１．３０ドルと反発した。出遅れた景気敏感株や小型株への資金シフトが続き、ＮＹダウを押し上げた。一方、半導体株を中心にハイテク関連株は売られ、ナスダック総合株価指数の下落率は連日で１％を超えた。 ナイキ＜NKE＞やスリーエム＜MMM＞が株価水準を大きく切り上げたほか、イーライ・リリー＜LLY＞が急伸。ＵＰＳ＜UPS＞やデ