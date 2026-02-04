アーティストとして活動するマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）が、日本初の大規模個展「MARTIN MARGIELA AT KUDAN HOUSE」を、東京都の登録有形文化財「九段ハウス」で開催する。期間は4月11日から29日。【画像をもっと見る】マルタン・マルジェラは1957年生まれ。アントワープ王立芸術学院を卒業後、ジャン＝ポール・ゴルチエのアシスタントを経て1988年に自身の名前を冠したブランドを設立し、独自の世界観で高い評価