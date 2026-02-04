資生堂が、肌に深い悩みを持つ人を支援する社会活動「資生堂 ライフクオリティー メイクアップ」の70周年を記念し、2月4日の世界対がんデーに合わせてスぺシャルサイト「70 years JOURNEY」を開設した。【画像をもっと見る】資生堂 ライフクオリティー メイクアップは、1956年に戦禍のやけど跡のカバーに対応すべく開発した「資生堂スポッツカバー」の発売とともに誕生。医療機関と連携しながら、あざや白斑、やけど跡、傷跡、