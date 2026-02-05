大阪3月限ナイトセッション 日経225先物54520±0 （±0.00％） TOPIX先物3702.5+39.5 （+1.07％） シカゴ日経平均先物54480-40 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 4日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。予想を上回る決算を発表したアムジェン の上昇率が8％を超えたほか、メルク やイーライ・リリー も決算を評価して買われる