ウクライナとロシアの和平案をめぐりアメリカを交えた2度目の3カ国協議が始まりました。【映像】3カ国の実務者協議の様子3カ国の実務者による協議は4日、UAE＝アラブ首長国連邦のアブダビで始まりました。先月の協議でも話し合われたウクライナ東部の領土問題や停戦後の「安全の保証」の枠組みが焦点になるとみられます。ウクライナ代表団のウメロフ国家安保・防衛会議書記は、初日の終了後SNSに「具体的な措置や解決策に