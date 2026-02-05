アメリカとロシアの間で核兵器や弾道ミサイルなどの数に制限を設ける新START＝戦略兵器削減条約が5日で期限切れとなります。【映像】プーチン大統領の様子ロシア大統領府によりますとプーチン大統領は4日、中国の習近平国家主席とのテレビ電話会談で、「期限切れ後もロシアは責任ある行動をとる」と述べたということです。プーチン氏は去年9月、条約の1年延長を提案しましたがアメリカの回答は無く、ロシア政府高官は「回答