パナソニックHDはリストラの規模について、当初から2000人増えて1万2000人程度になると明らかにしました。【映像】パナソニックHD・和仁古明グループCFOの発言パナソニックHD・和仁古明グループCFO「我々としても苦渋の決断であるということではございますがしっかりと皆さまに寄り添いながら新しい道を踏み出される方を応援させていただきたい」パナソニックは構造改革として、2025年度中に国内外のグループ全体で1万人規模の