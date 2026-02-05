アメリカのバンス副大統領はレアアースなどの重要鉱物の安定供給を目的に日本など友好国との間で「貿易圏」をつくる構想を示しました。【映像】バンス副大統領の発言バンス副大統領「民間の資金調達に欠かせない基盤を提供し、不測の事態には重要鉱物の安定供給を確保する」ワシントンで4日、レアアースなど重要鉱物のサプライチェーンの強化を目的とした閣僚級会合が開かれ、日本やインドを含む50カ国以上が参加しました。