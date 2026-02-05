広島・床田寛樹投手（３０）が今季使用するグラブが４日までに明らかになった。アドバイザリースタッフを務めるザナックス社製で試合用と練習用、合わせて４種類。試合用は左腕の大好物である明治のチョコレート菓子「ガルボ」から着想を得た配色となっている。チョコレートカラーのブラウンがベースとなっている試合用は２種類。ヘリ革（手の甲が見える部分の周りを覆う皮）の黄色は「ガルボまろやかバナナ」、もう一方のグ