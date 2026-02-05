阪神・藤川球児監督（４５）が春季キャンプ第１クール最終日となった４日に総括を行った。の日は中野拓夢内野手が体調不良のため欠席したものの、コンディション管理を最重要テーマに掲げてきた指揮官は、全体として手応えをにじませた。中でも目を細めたのがシート打撃で若手投手陣の女房役を務めた藤田健斗捕手（２４）の成長だ。火の玉指揮官は「藤田がね、少し伸びてきたかなという感じがしますね」とニッコリ。これまで