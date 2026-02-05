米大リーグのブルージェイズは４日（日本時間５日）、今季のシーズン中に来場者に配布されるプレゼントを発表した。今季からチームに加入した岡本和真内野手（２９）のグッズもさっそく登場。７月２０日（同２１日）の本拠地・レイズ戦で、先着１万５０００人に「岡本和真Ｔシャツ」が配られることとなった。入団１年目ながら、早くもチームの顔となっている。他球団ではボブルヘッド人形やＴシャツ、タオルなどが配布される