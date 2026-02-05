ゴア・ヴァービンスキー監督が「パイレーツ・オブ・カリビアン」新作ではメガホンを取らないことを明かした。2003年の「パイレーツ・オブ・カリビアン／呪われた海賊たち」から2007年の「パイレーツ・オブ・カリビアン／ワールド・エンド」までのシリーズ3作品で監督を務めたヴァービンスキーだが、製作が発表されているシリーズ第6弾に復帰することはないと断言し