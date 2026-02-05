ヤンキースのジャズ・チザム内野手（28）が、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に英国代表で出場することが決まった。4日（日本時間5日）、WBC公式X（旧ツイッター）が発表した。チザムは2020年にマーリンズでメジャーデビュー。24年途中にヤンキースに移籍し、昨季は130試合で打率・242、自己最多31本塁打、80打点とほぼキャリアハイの成績を残し、自身初のシルバースラッガー賞を獲得した。英