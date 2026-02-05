NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。2月6日放送の第90話では、フミ（池脇千鶴）がトキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）に怪談を聞かせる。 参考：『ばけばけ』を神秘的に見せる島根の舞台『ゲゲゲの女房』『VIVANT』でも重要なロケ地に トキとヘブンに平和な時間が訪れた第89話。 第90話では、トキはヘブンと久しぶりに散歩を楽しむ。しかし、ヘブンはどこかトキの様子に違和感を覚える。そんな中