「2月5日」。今日は何の日でしょう？答えは「プロ野球の日」！1936（昭和11）年2月5日、全日本職業野球連盟（現在の日本野球機構）が創立され、プロ野球が誕生。このことを記念し「プロ野球の日」が制定されました。全7チームによって始まったプロ野球1934年12月結成された大日本東京野球倶楽部（現：読売ジャイアンツ）、続いて1935年12月に大阪タイガース（現：阪神タイガース）が誕生。1936年になると名古屋軍（現：中日ドラゴ