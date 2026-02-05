野球不毛の地・ウガンダからの挑戦…狭き門を突破し、メジャー入り狙う野球不毛の地・ウガンダから夢を追いかけて海を渡った。「今は145キロだけど160キロを投げて、ショウヘイ・オオタニのような素晴らしいになりたい」。1月31日にショッピングモール・ゆめタウン徳島で行われた四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスの新入団会見。加入したカトー・エドリン投手はそう意気込んだ。毎年ドラフト会議で所属選手複