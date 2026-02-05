30選手のうち27選手をロースター登録、リンドーアら保険問題の進展待ちプエルトリコ代表が3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参戦することが正式に決まった。地元紙「プリメーラ・オラ」が4日（日本時間5日）に伝えた。優勝候補のプエルトリコ代表だが、主将を務める予定だったフランシスコ・リンドーア内野手（メッツ）をはじめ、カルロス・コレア内野手（アストロズ）、ホセ・ベリオス投手（ブルー