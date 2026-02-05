東京ドームスポーツは3月30日、総合型フィットネスクラブ「フィットネスクラブ東京ドーム ららぽーと柏の葉」を、ららぽーと柏の葉4階に開業する。プールは4月27日にオープン予定。フィットネスクラブ東京ドーム ららぽーと柏の葉施設は約3,400?の広さを誇り、プール、ジム、スタジオ、シミュレーションゴルフ、浴室、サウナ、飲食やデスクワークができるラウンジなどを完備する。全世代が目的に合わせて楽しめるよう、運動とサー