【Ultimate Article 仮面ライダー旧1号【再販】】 受注期間：2月6日13時～4月上旬 発送月：6月下旬 価格：30,800円 メガハウスは、フィギュア「Ultimate Article 仮面ライダー旧1号【再販】」の予約をプレミアムバンダイ、あみあみ、でじたみん、ボークス、イエローサブマリン（一部店舗を除く）で2月6日13時より受け付ける。価格は30,8