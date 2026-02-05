6日に開幕が迫ったミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア日本代表が4日、会場のリビーニョ・スノーパークで練習に臨んだ。小雪が舞い、板の走りは良好とは言えない状況だったが、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）ら4人は約3時間、台や技の感触を確かめた。22年北京五輪銅メダルの村瀬は、低回転の技から始め、最後はフロントサイド1440（横4回転）を試みた。立つことはできなかったが、「試せたのは凄く良かった」と