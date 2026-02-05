学童クラブの支援員だった保育士の男が「泊まり保育」で就寝中の男子児童にわいせつな行為をした疑いで、逮捕された。保育士の木村正章容疑者（40）は2024年1月、長野・立科町の宿泊施設で、当時小学生だった男の子の体を触るなどした疑いが持たれている。木村容疑者は当時、民間の学童クラブに務めていて、泊まり保育に「支援員」として付き添っていました。木村容疑者は男の子が寝ている際に犯行に及んだとみられ、調べに対し「