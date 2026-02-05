西武鉄道によりますと、新宿線は7時35分頃発生した花小金井〜小平駅間での人身事故の影響で西武新宿〜本川越駅間・拝島線で運転を見合わせています。【画像】止まっている区間運転再開は8時40分頃の見込みだということです。現在、JRや東京メトロなどで振替輸送を実施しているということです。ご利用予定の方は、最新の情報を確認の上お出かけください。西武線が8時42分頃、運転を再開しました（ANNニュース）