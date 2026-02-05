連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）、今週は第18週「マツエ、スバラシ。」が放送中。前週の第17週ではシンデレラストーリーを歩んだ「時の人」として持てはやされたトキ（郄石あかり）だったが、今週は一転。松江の人々から「ラシャメン」と呼ばれ、非難の的となってしまった。【写真】トキは顔を隠してしか外に出かけられなくなってしまった「松江新報」の記者・梶谷（岩崎う大）が書いた記事によって、町には「ト