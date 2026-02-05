私はシズク（35）。3年前に離婚をして、今はアサヒ（小3）をひとりで育てています。離婚を決意したきっかけは、旦那（タイチ/現在36）が、家事育児をなにもしなかったからです。さらにお給料は手取り17万円なのに、私が在宅ワークをすることにいい顔をしません。理由は私が仕事をしている間、なにも手伝いたくないからでしょう。手伝いをお願いしてもなにもしてくれないどころか不機嫌になり3〜4日クチをきかなくなる始末。もうす