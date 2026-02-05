＜マイナビチャレンジマッチ 事前情報◇4日◇琉球ゴルフ倶楽部（沖縄）◇6411ヤード・パー72＞「プロデビュー戦を地元で迎えられるのは特別ですし、これ以上ない幸せ。地元の知り合いもたくさん来てくれるので楽しみです」【写真】おめでとう！ネクヒロから5人の女子プロが誕生昨年のプロテストに合格した沖縄県出身の吉〓マーナは、3月5日から始まる今季のレギュラツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」出場に胸を躍らせて