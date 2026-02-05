【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,501.30 △260.31（2/4）NASDAQ：22,904.58 ▼350.61（2/4） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。ディフェンシブ株を中心に買いが入ったことで指数を下支えしましたが、前日から続くソフトウェア銘柄や半導体銘柄への売りが相場の重荷となりました。ダウ平均は小幅高で取引を開始すると、前半は荒い値動きとなりました。一進一退での推移となりま