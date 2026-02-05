きょう5日(19:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間スペシャルでは、木村佳乃と竹内涼真が「ゴチになります!27」に出演する。(左から)木村佳乃、竹内涼真、佐野勇斗、倉科カナ、岡村隆史今回は、新メンバー・佐野勇斗(M!LK)と倉科カナを迎えての2戦目。周囲の反響を聞くと、佐野はメンバーから「(放送を)見て知ったから怒られた」と言う。倉科は小芝風花から「倉科さんでうれしいです!」