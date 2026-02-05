お笑い芸人の南海キャンディーズ・山里亮太とバカリズムが出演する、ABCテレビのクイズバラエティ番組『山里&バカリのクイズ! 絶滅危惧職人図鑑』(24:10〜24：40 全4回放送 ※一部地域を除く)が、9日に放送される。『山里&バカリのクイズ! 絶滅危惧職人図鑑』ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第3弾となる同番組では、日本の至宝“絶滅危惧職人”の現状を徹底調査。日本の生活や伝統を彩ってきた職