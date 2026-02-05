佳留耕太（よしどめ・こうた）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀のお天気をお伝えします。前日（4日）日中は、福岡市で最高気温が13.5℃となるなど、各地で2月下旬から3月中旬並みでしたが、5日はさらに上がります。その理由を天気図で説明します。引き続き、日本の南に高気圧、北に低気圧と「南高北低型」です。この気圧配置の時は、南から暖かい空気が流れ込みます。気温は前日よりさらに上がる見込みです。予想最高気温で