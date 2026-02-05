【本日の見通し】ドル円は円売り継続を意識も、介入警戒感に注意 海外市場でドル高円安が進み、ドル円は一時156円95銭と、157円台をうかがう展開となった。円売り主導の動きとなっており、クロス円も総じてしっかりとした動きを見せた。週末の衆議院選挙をにらんだ円売りが指摘されている。各種情勢調査で与党勢力の優勢が報じられ、高市政権の積極財政路線が加速するとの見方が、円売りを後押ししている。 こ