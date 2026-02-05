東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.86高値156.95安値155.70 158.56ハイブレイク 157.75抵抗2 157.31抵抗1 156.50ピボット 156.06支持1 155.25支持2 154.81ローブレイク ユーロドル 終値1.1807高値1.1838安値1.1791 1.1880ハイブレイク 1.1859抵抗2 1.1833抵抗1 1.1812ピボット 1.1786支持1 1.1765支持2 1.1739ロ&#12