舞台「刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 ー最凶死刑囚編ー」キービジュアル (C)板垣恵介 (秋田書店) 1992 (C)刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 製作委員会 舞台「刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 ー最凶死刑囚編ー」が7月に公開決定。キービジュアルが公開された。公演日程は7月23日から28日。チケット料金は一般が8,800円、特典付きが9,900円。会場は新宿FACE。 実写化不可能と言われた刃牙ワール