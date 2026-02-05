◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール1日目（5日、宮崎）2軍キャンプに参加している浅野翔吾選手と湯浅大選手がこの日、1軍キャンプに参加することが明らかになりました。浅野選手は今年がプロ4年目。2軍スタートとなり、悔しさもありますが、オフには筋力トレーニングに励み、筋肉量をかなり増やしてきました。湯浅選手はプロ9年目と背水の覚悟で挑む今季。外野守備の技術も磨きながら、ユーティリティープレーヤー枠を勝ち取り