フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、ガードのジャレッド・マケインをオクラホマシティ・サンダーへトレードし、その見返りとして4本のドラフト指名権を獲得することで合意した模様。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 報道によれば、シクサーズが獲得するのは2026年のヒューストン・ロケッツの1巡目指名権1本と3本の2巡目指名権とのこと。また、2