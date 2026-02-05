４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８６銭前後と前日と比べて１円１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円２０銭前後と同１円１０銭程度のユーロ高・円安だった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長にタカ派的とされるケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されたことを背景とした米金利の先高観や、８日投開票の衆院選