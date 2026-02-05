4月24日に全国公開される藤元明緒監督作『LOST LAND／ロストランド』の予告編が公開。ナレーションは河合優実が務めている。 参考：エヴァ・グリーン×マーティン・キャンベルがタッグ『ダーティ・エンジェルズ』4月10日公開 世界三大映画祭の一つである第82回ヴェネチア国際映画祭オリゾンティ部門にて日本人監督初の審査員特別賞した本作は、“世界で最も迫害されている民族の一つ”といわれる