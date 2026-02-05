５日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均株価は５万４０００円台で頑強な値動きとなることが予想される。今週に入ってから上下に荒い値動きが続いているが、きょうも取引時間中は外国為替市場や米株価指数先物の値動きなどを横にらみに不安定な地合いとなるケースも考えられる。前日の欧州株市場では主要国の株価が高安まちまちとなった。独ＤＡＸは続落したが、仏ＣＡＣ４０は１％あまりの上昇で切り返し、英ＦＴ