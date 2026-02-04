認知症の進行段階別の症状とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「認知症の死の前兆」となる末期症状はご存知ですか？寿命についても医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：石飛 信（医師） 2003年福井大学医学部卒。福井大学神経科精神科助教を経て、2013年国立精神・神