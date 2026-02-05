コパ・デル・レイ（国王杯）準々決勝が4日に行われ、レアル・ソシエダとアラベスが対戦した。12月に就任したペッレグリーノ・マタラッツォ監督のもとで調子を取り戻しつつあるレアル・ソシエダ。コパ・デル・レイでは2019−20シーズン以来6年ぶりの優勝を目指しており、アラベスを下せば3シーズン連続のベスト4進出となる。日本代表MF久保建英を依然として負傷で欠く中、ブライス・メンデスやミケル・オヤルサバル、ゴンサロ・